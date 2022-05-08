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09:44 10 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

ВСУ готовят деблокаду Мариуполя, — экс-командир «Азова»

Помимо дипломатического пути освобождения заблокированных российскими войсками защитников Мариуполя, Украина готовит и военный.

Максим Жорин рассказал о двух путях деблокады Мариуполя

Об этом сообщил экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин в интервью 24 каналу.

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По его словам, первые полтора месяца было абсолютно реально провести военную деблокаду Мариуполя относительно небольшими силами.

Однако в настоящее время провести одноэтапную операцию по деблокаде уже невозможно. Хотя процесс подготовки военной операции сейчас идет. Но она предусматривает несколько этапов, несколько освобожденных городов.

«Мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому – для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и военному, – который в любом случае будем реализовывать», – объяснил Жорин.

Также он уточнил, что деблокада Мариуполя – это не задача для одного подразделения, а общевойсковая крупная и масштабная операция.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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