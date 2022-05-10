Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

После появления президента России Владимира Путина на параде в честь 9 мая снова заговорили об очевидных признаках его плохого здоровья.

После парада в Москве здоровье Путина снова под вопросом



В частности об этом сообщило издание Express.

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Журналисты обратили внимание на скованность в движениях российского лидера.

Было отмечено, что Владимир Путин выглядел «одутловатым» и изо всех сил пытался двигаться «как раньше» во время выхода по случаю Дня Победы в Москве.

Слухи о шатком здоровье Путина ходят давно – многие стали замечать изменения в его внешности, когда он возобновил появления на публике после долгого отсутствия в публичной плоскости во время пандемии коронавируса.

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин болен тяжелым онкологическим заболеванием, что подтвердил олигарх из близкого окружения российского диктатора.

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