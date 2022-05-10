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Главная » Мир » Общество
10:02 10 Мая 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

После появления президента России Владимира Путина на параде в честь 9 мая снова заговорили об очевидных признаках его плохого здоровья.

После парада в Москве здоровье Путина снова под вопросом

В частности об этом сообщило издание Express.

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Журналисты обратили внимание на скованность в движениях российского лидера.

Было отмечено, что Владимир Путин выглядел «одутловатым» и изо всех сил пытался двигаться «как раньше» во время выхода по случаю Дня Победы в Москве.

Слухи о шатком здоровье Путина ходят давно – многие стали замечать изменения в его внешности, когда он возобновил появления на публике после долгого отсутствия в публичной плоскости во время пандемии коронавируса.

Путин на параде выглядел больным

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин болен тяжелым онкологическим заболеванием, что подтвердил олигарх из близкого окружения российского диктатора.

Тэги: Владимир Путин
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Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

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