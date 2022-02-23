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13:33 10 Мая 2022 132 Комментарии
Глава МИД Германии Анналена Бербок внезапно прилетела в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок без оглашения заранее прибыла в Украину, в частности, она уже посетила Бучу под Киевом.
Генпрокурор Ирина Венедиктова провела для Бербок "экскурсию" по Буче
О прибытии Бербок стало известно сначала из сообщений иностранных агентств.
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Как сообщило DW, во время своего визита Бербок планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, закрытом с середины февраля, а также провести переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Бербок – первая представительница правительства Германии, прибывшая Киев после начала масштабного вторжения России 24 февраля.
Тэги: Анналена Бербок
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