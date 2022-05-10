Похищенное россиянами в Украине зерно уже в Средиземном море

Значительная часть похищенных российскими оккупантами из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

Российские оккупанты продолжают грабить Украину



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Также по данным разведки, россияне продолжают и дальше вывозить продовольствие с территории Украины в РФ и оккупированный Крым.

▪️ В Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в Россию. Из Энергодара в направлении Каменки Днепровской, под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым.

▪️ В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборанты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу.

▪️ 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

▪️ Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту.