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Главная » Украина » Политика
15:22 10 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Украина изменила цели войны с Россией

Украина расширила свои цели в войне с РФ и теперь стремится вытеснить российские войска за границу, пока западные союзники быстро поставляют обещанное тяжелое вооружение.

Кулеба рассказал о новых целях Украины в войне с Россией

Об этом в интервью  Financial Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, образ победы — это развивающаяся идея.

«В первые месяцы борьбы победа для нас казалась выводом российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и платой за нанесенный вред. Теперь, если мы будем достаточно крепки в военном плане и выиграем битву за Донбасс, что, вероятно, будет иметь важное значение для следующей динамики борьбы, то победой для нас в этой войне станет освобождение остальных наших территорий», — отметил Кулеба.

Он также отметил, что поражение России позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономическую систему. Если Киев получит гораздо больше военной помощи, то освободит Херсонскую область, чтобы разгромить Черноморский флот и разблокировать выходы в Черное море.

Однако глава МИД  также признал, что кровопролитие может быть слишком значительным, и Украине, возможно, придется прибегнуть к дипломатическому урегулированию. В этом случае Киеву нужно будет иметь “сильные карты” за столом переговоров.

Также Кулеба подчеркнул, что для победы над Россией необходимо лишить ее доходов от нефти и топлива, «чтобы припарковать российскую машину войны».

При этом министр выразил убежденность, что союзники поддержат конечную цель Украины, которая включает вытеснение России из Донбасса и Крыма, поскольку именно агрессия Москвы дала Западу новую цель.

«Они уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, и потому я верю, что они поддержат нас», – сказал Кулеба.

Тэги: Дмитрий кулеба
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