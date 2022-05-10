В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

Президент России Владимир Путин во время выступления с речью перед парадом Победы выглядел приглушенным и подавленным, что заставило американских чиновников снова обсуждать возможные конечные цели российского диктатора в войне.

Путин на параде выглядел слабым и подавленным



Об этом сообщило CNN.

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Чиновники в администрации Байдена обдумывают, как Путин может выйти из своей неспровоцированной войны, если он решит это сделать. Конфликт продолжается, и российский лидер все больше теряет шансы на быстрый триумф.

Официальные лица США по-прежнему считают, что Путин не боится и хочет ощутимой победы в войне в Украине. Но они не знают, какие достижения в ней будут достаточными для Путина, чтобы объявить о победе.

Трудность в оценке целей главы Кремля была подчеркнута комментариями президента Джо Байдена на сборе средств в понедельник вечером, где он выразил обеспокоенность тем, что российский лидер еще не придумал выход из продолжающейся войны в Украине, несмотря на свой «расчетливый» характер.

Директор ЦРУ Билл Бернс также поделился своими опасениями в минувшие выходные, описав Путина который находится в состоянии человека «который не верит, что может позволить себе проиграть».

Путин до сих пор не смог достичь ни одной из своих главных военных целей в Украине. Первоначально полагая, что его армия может взять Киев и демонтировать правительство президента Владимира Зеленского в течение нескольких дней, Путин был вынужден изменить цели и сосредоточиться на восточной Украине. Но это тоже оказалось сложной задачей.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что у президента России Владимира Путина нет выхода из войны в Украине.

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