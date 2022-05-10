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Главная » Мир » Наука и Техника
16:07 10 Мая 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Россия обстреливает Украину гиперзвуковыми ракетами: что нужно о них знать

Российский бомбардировщик выпустил три гиперзвуковые ракеты по украинскому городу Одесса вечером 9 мая, которые сравняли с землей ряд гражданских целей, включая отели и торговый центр.

Скорость ракеты в 10 раз больше скорости звука

Об этом сообщило CNN.

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Это не первый раз, когда Москва использовала свою гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время своего вторжения, но это, похоже, относительно редкое явление.

Россия заявила, что впервые применила ракеты «Кинжал» в середине марта.

Тогда президент США Джо Байден подтвердил использование РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подчеркнув, что остановит такую ракету практически невозможно..

Министр обороны США Ллойд Остин призвал не преувеличивать эффективность ракеты, заявив CBS в марте, что он не рассматривает “Кинжалы” как фактор, способный “изменить игру”.

А министерство обороны Великобритании ранее заявляло, что ракета «Кинжал» на самом деле является просто версией баллистической ракеты малой дальности (СБР) «Искандер» воздушного базирования, которую Россия неоднократно использовала в своей войне с Украиной.

В чём особенность гиперзвуковых ракет?

Как поясняют эксперты изданию Bild, гиперзвуковые ракеты чрезвычайно быстры, манёвренны и их трудно обнаружить.

Они могут менять высоту и направление на экстремальных скоростях  и таким образом избегать противовоздушной обороны противника.

Однако сама по себе их разрушительная сила не более массивна, чем у оружия, которое российская армия уже применяет в Украине.

Как "работает" гиперзвуковая ракета

Как "работает" гиперзвуковая ракета

1. Старт.

2. Отделение боеголовки.

3. Маневрирование. Курс может быть изменён в верхних слоях атмосферы.

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