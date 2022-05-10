Цифры боли: ООН опубликовала новые данные о внутренних переселенцах и беженцах в Украине

Более восьми миллионов человек были вынуждены покинуть свои жилища и стать внутренними перемещенными лицами из-за российской агрессии в Украине.

Более четверти украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны



Об этом сказано в последнем докладе Международной организации по миграции (МОМ), агентства Организации Объединенных Наций.

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Более 18% — или почти каждый пятый — довоенного населения Украины в настоящее время являются внутренне перемещенными лицами, сказано в документе.

«Потребности внутренне перемещенных лиц и всех, кто пострадал от войны в Украине, растут с каждым часом», – заявил во вторник генеральный директор МОМ Антониу Виторино.

Последний опрос, проведенный в период с 29 апреля по 3 мая, показал, что 63% внутренне перемещенных лиц составляют женщины.

Согласно опросу, более 50% перемещенных семей имеют детей, 55% включают пожилых членов и более 30% имеют людей с хроническими заболеваниями.

По данным Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, еще более 5,9 миллиона беженцев покинули Украину в соседние страны, в общей сложности не менее 13,9 миллиона человек остались перемещенными лицами с начала российского вторжения в конце февраля.