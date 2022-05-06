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Главная » Украина » Общество
17:06 10 Мая 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Украинские военные перешли в наступление под Запорожьем

Вооруженные силы Украины перешли в наступление на ряде направлений, в том числе и Запорожском.

Украинские войска перешли в наступление на Запорожском направлении

Об этом сообщил 24 каналу экс-командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин.

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По его словам, россияне рассматривают Запорожское направление как одно из перспективных для развертывания своего наступления.

Поэтому в последнее время Россия перебрасывает туда значительные силы, в частности, войска из-под блокадного Мариуполя.

«Дело в том, что то направление, в котором мы работаем и выполняем свои задачи – враг его рассматривает как одно из перспективных для развертывания своего наступления, и именно сюда перебрасывает основные силы, в том числе и в последнее время перебрасывают силы из-под Мариуполя, тоже сюда, на Запорожское направление, там, где мы, по существу, работаем», – рассказал он.

По словам украинского защитника, нашим воинам удалось остановить россиян, а теперь появилась возможность продвигаться вперед.

“Где-то неделю, даже больше, полторы до этого наша основная задача была – сдерживание врага и сдерживание наступления, что нам, в принципе, удалось… И сегодня, действительно, мы имеем возможность не только удерживать свои позиции, но и выходить вперед и выносить украинские позиции понемногу”,– сообщил Жорин.

Тэги: Запорожье
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