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17:37 10 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Русские солдаты готовятся к мятежам и хотят мстить своим командирам – СБУ

В очередном перехваченном разговоре оккупантов отец солдата советует сыну идти в отказ и не рисковать жизнью, а искать способ отомстить командирам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российские солдаты перестают доверять своим командирам, хотят им отомстить и готовятся к мятежам.

«Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: Не отступать!», — рассказывает русский солдат своему отцу о ситуации в Украине.

В ответ на это, возмущенный отец, не выбирая слов, советует сыну идти в отказ и не рисковать жизнью, а искать способ отомстить командирам за такое отношение.

«Ведь хоть и поздно, но до него дошло, что «красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре». Но ВСУ позаботится, чтобы у оккупантов не осталось ни командиров, ни солдат», — сообщают в СБУ.

Тэги: СБУ, русский солдатп, перехваченный разговор
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