Русские солдаты готовятся к мятежам и хотят мстить своим командирам – СБУ
В очередном перехваченном разговоре оккупантов отец солдата советует сыну идти в отказ и не рисковать жизнью, а искать способ отомстить командирам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Российские солдаты перестают доверять своим командирам, хотят им отомстить и готовятся к мятежам.
«Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: Не отступать!», — рассказывает русский солдат своему отцу о ситуации в Украине.
В ответ на это, возмущенный отец, не выбирая слов, советует сыну идти в отказ и не рисковать жизнью, а искать способ отомстить командирам за такое отношение.
«Ведь хоть и поздно, но до него дошло, что «красивые, сильные, мощные командиры – только в телевизоре». Но ВСУ позаботится, чтобы у оккупантов не осталось ни командиров, ни солдат», — сообщают в СБУ.