Общественный транспорт в Киеве вновь станет платным

Дата возвращения платы за проезд в общественном транспорте Киева еще не известна, однако цены останутся неизменными.

В Киеве вскоре вернут плату за проезд в общественном транспорте



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Национального телемарафона.

В Киеве вскоре вернут плату за проезд в общественном транспорте. Цены на проезд не изменятся. Они останутся такими же, какими были до начала российского вторжения.

«… Могу сказать честно, город не потянет, потому что бюджет должен наполняться. Мы уже переходим к платному проезду общественным транспортом», — сообщил Кличко.

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