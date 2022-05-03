Германия возобновляет работу посольства в Киеве – глава МИД ФРГ

Пока что посольство будет работать в ограниченном формате и с минимальным присутствием дипломатов.

Посольство будет работать в ограниченном формате с послом Анкой Фельдгузен



Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Так, во ее время визита в Украину Бербок заявила, в Киеве вновь будет постепенно возобновлять свою работу немецкое посольство.

Первое время посольство откроется с минимальным присутствием дипломатов и будет работать в ограниченном формате с послом Анкой Фельдгузен.

Как ранее сообщали Власти, Германия поставит Украине контрбатарейные радары COBRA.

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