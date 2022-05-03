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17:51 10 Мая 2022 12 Комментарии
Германия возобновляет работу посольства в Киеве – глава МИД ФРГ
Пока что посольство будет работать в ограниченном формате и с минимальным присутствием дипломатов.
Посольство будет работать в ограниченном формате с послом Анкой Фельдгузен
Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.
Так, во ее время визита в Украину Бербок заявила, в Киеве вновь будет постепенно возобновлять свою работу немецкое посольство.
Первое время посольство откроется с минимальным присутствием дипломатов и будет работать в ограниченном формате с послом Анкой Фельдгузен.
Как ранее сообщали Власти, Германия поставит Украине контрбатарейные радары COBRA.
Тэги: Киев, Германия, фрг, посольство, бербок
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