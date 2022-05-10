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Главная » Мир » Политика
18:27 10 Мая 2022 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Путин отменил воздушную часть парада 9 мая, чтобы не оказаться посмешищем, – эксперт

9 мая в Москве отменили воздушную часть парада по официальной версии из-за погодных условий, а по неофициальной – из-за неисправности самолёта “судного дня” ИЛ-80.

Путин не хотел стать посмешищем, но таки стал

Как рассказал изданию Bild политолог Сергей Сумленный, истинная причина отмены авиапарада — в том, что Кремль опасался диверсий.

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«Не было бы ничего хуже, если бы самолёт был сбит. Это стало бы позором для всего мира», — заявил он.

По мнению эксперта, поскольку к 9 мая Путин не добился победы, Москва не хотела выставлять себя на посмешище, показывая, что «мы делаем такое супер-шоу, а побед на самом деле предъявить не можем».

Путину стало ясно, что он не добился победы, ни один большой город не был завоеван – за исключением Херсона. Проанонсированное окружение войск на Донбассе так и не произошло.

Тэги: Владимир Путин
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