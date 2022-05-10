Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

Президент России Владимир Путин отстранил от руководства «спецоперацией» в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова, а его замена может бросить в бой все войска РФ на линии соприкосновения и из последних сил атаковать ВСУ.

Путин отстранил Герасимова от командования



Об этом со ссылкой на свои источники рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouTube-канале «Украина 24″.

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«Отчасти можно согласиться с тем, что война в Украине получит большую интенсивность и станет еще более кровавой. В ближайшие недели ожидается обострение боевых действий», – считает Жданов.

По его информации, генерала Герасимова отстранили от руководства боевыми действиями потому, что он не решил поставленные задачи.

Жданов также объяснил, что пока в РФ пока не наблюдается формирование третьей волны резерва в 10–30 тысяч личного состава

Тем не менее, за счет перегруппировки в Украине по состоянию на сегодняшний день действуют 93 батальонно-тактические группы, причем 23 из них – на Изюмском направлении.

«Россияне могут усилить давление за счет захвата Северодонецка и Краматорска и дальше развить наступление к админграницам Харьковской области, это ближе. Здесь будет обострение», – прогнозирует эксперт.

По его словам, происходящее на фронте тяжело вписать в военные каноны Российской Федерации

«Казалось бы, они воюют по классике: наступательная операция до 14 дней, армейская до 20, а они уже пятую неделю бросают в бой до последнего солдата, лишь бы попытаться прорвать нашу оборону и продвинуться к задачам их политического руководства, а именно Путина», – пояснил Жданов.

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