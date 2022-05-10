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Главная » Украина » Общество
20:22 10 Мая 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Во вторник, 10 мая, умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Об этом сообщили Українськi новини со ссылкой на источник, близкий к семье политика.

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По информации агентства Кравчук умер в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни.

Леонид Кравчук возглавлял Украину с декабря 1991-го по июль 1994 года. Будучи президентом он подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

На смерть первого президента уже отреагировал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. Он назвал это большой потерей для всей Украины.

“Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства сложно переоценить. Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростое время начала 90-х”,  – написал политик.

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