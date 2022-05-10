Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Во вторник, 10 мая, умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Об этом сообщили Українськi новини со ссылкой на источник, близкий к семье политика.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации агентства Кравчук умер в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни.

Леонид Кравчук возглавлял Украину с декабря 1991-го по июль 1994 года. Будучи президентом он подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

На смерть первого президента уже отреагировал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков. Он назвал это большой потерей для всей Украины.

“Вклад Леонида Кравчука в становление нашего государства сложно переоценить. Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростое время начала 90-х”, – написал политик.

