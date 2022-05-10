ООН: погибших мирных жителей Украины «на тысячи больше», чем официально подтвержденных
Официальное число, указанные ООН, составляет 3381 человек.
Как сообщает команда ООН, большое количество жертв и масштабы разрушения предполагают, что российские войска нападают на всех без разбора.
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За два месяца войны в Украине было убито намного больше гражданских лиц, чем официальное число, указанные ООН 3381 человек, – их больше на тысячи.
«В целом на сегодняшний день мы подтвердили 7 061 жертву среди гражданского населения, из них 3 381 убитых и 3 680 раненых по всей стране с начала вооруженного нападения Российской Федерации. Фактические цифры выше, и мы работаем над подтверждением каждого инцидента», — заявила Матильда Богнер на брифинге в Женеве во вторник, 10 мая.
Ранее Власти писали, что ООН опубликовала данные о более восьми миллионов человек были вынуждены покинуть свои жилища и стать внутренними перемещенными лицами из-за российской агрессии в Украине.