ООН: погибших мирных жителей Украины «на тысячи больше», чем официально подтвержденных

Официальное число, указанные ООН, составляет 3381 человек.

Официальное число, указанные ООН, составляет 3381 человек.



Как сообщает команда ООН, большое количество жертв и масштабы разрушения предполагают, что российские войска нападают на всех без разбора.

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За два месяца войны в Украине было убито намного больше гражданских лиц, чем официальное число, указанные ООН 3381 человек, – их больше на тысячи.

«В целом на сегодняшний день мы подтвердили 7 061 жертву среди гражданского населения, из них 3 381 убитых и 3 680 раненых по всей стране с начала вооруженного нападения Российской Федерации. Фактические цифры выше, и мы работаем над подтверждением каждого инцидента», — заявила Матильда Богнер на брифинге в Женеве во вторник, 10 мая.

Ранее Власти писали, что ООН опубликовала данные о более восьми миллионов человек были вынуждены покинуть свои жилища и стать внутренними перемещенными лицами из-за российской агрессии в Украине.

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