Путин готовит затяжную войну: прогноз от американской разведки

Как сообщило CNN, так описала ситуацию в Украине для Конгресса США директор национальной разведки Аврил Хейнс.

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Основное из ее слов:

Неопределенное будущее: Выступая во вторник в сенатском комитете по вооруженным силам, Хейнс нарисовал мрачную и неопределенную картину следующего этапа многомесячного вторжения Путина. Она сказала, что следующий шаг диктатора будет трудно предсказать отчасти потому, что «Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и нынешним обычным военным потенциалом России».

Эскалация: Хейнс предупредила, что ситуация на местах может «увеличить вероятность того, что президент Путин обратится к более радикальным средствам». Это может включать в себя «введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную эскалацию военных действий».

Ядерное оружие: По словам Хейнс, разведывательное сообщество не верит, что Путин обратится к использованию ядерного оружия, если не почувствует, что существует экзистенциальная угроза для России. Генерал-лейтенант Скотт Беррье, глава Разведывательного управления Министерства обороны, также заявил, что США не ожидают, что Россия в ближайшее время перейдет к использованию тактического или боевого ядерного оружия.

Восточное наступление: Комментарии Хейнса прозвучали на фоне интенсивных боевых действий на востоке Украины, где Россия пытается захватить территорию. Однако разведывательное сообщество считает, что цели Путина простираются далеко за пределы восточного Донбасса. «Даже если они будут успешными, мы не уверены, что борьба на Донбассе эффективно положит конец войне», — сказал Хейнс.

В ближайшей перспективе: Путин, по ее словам, хочет захватить два восточных региона – Донецкую и Луганскую области, – контролировать город Херсон и потенциально расширить сухопутный мост вокруг южной части страны до Приднестровья, поддерживаемого Россией региона в Молдове. Но чтобы добраться до Приднестровья, разведывательное сообщество считает, что Путину нужно будет начать полную мобилизацию внутри России, шаг, который он до сих пор не предпринял.