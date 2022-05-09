В России рассказали о планах на Херсонщину и Приазовье

Южные территории Украины, включающие оккупированную Херсонщину и приазовскую часть Запорожской области войдут в состав России, поскольку “всегда были русскими”.

Оккупанты хотят присоединить к РФ часть Украины



Как сообщило РИА Новости, такое заявление сделал вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. Захваченные оккупантами украинские земли он назвал “освобожденными”.

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«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — заявил Мурадов.

По его словам, Россия якобы больше не позволит «безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада». Более того, вице-премьер Крыма заявил, что «подаренные» когда-то Украине территории якобы всегда были русскими, “там проживает близкое русскоязычное население”.

Дальше – больше. Мурадов заявил об “общем культурном коде” жителей юга Украины и россиян.

“Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», — подытожил постпред.

Тэги: мелитополь, херсон, Бердянск