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Главная » Украина » Общество
08:05 11 Мая 2022 Просмотров 309   КомментариевКомментарии

Украина не дает России закрепиться на Змеином: почему это важно

Россия неоднократно пыталась усилить гарнизон на острове Змеиный, но Украина этому эффективно мешает.

Змеиный является важным стратегическим объектом

Об этом сказано в сообщении Минобороны Великобритании со ссылкой на разведку. За остров периодически продолжаются бои.

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Украина успешно нанесла удары по российским ПВО и кораблям снабжения беспилотниками Bayraktar. Российские суда снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отхода российского флота к Крыму из-за потери крейсера “Москва”

Нынешние усилия России по наращиванию своих сил на острове Змеиный дают Украине больше возможностей для взаимодействия с российскими войсками и уничтожения материальных средств.

Британские разведчики предупредили – если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны, россияне могут доминировать в северо-западной части Черного моря.

Тэги: остров змеиный
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