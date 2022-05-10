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09:24 11 Мая 2022 Просмотров 446   КомментариевКомментарии

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

В Запорожской области враг продолжает атаковать позиции защитников Украины, время от времени проводит демонстративные действия, чтобы ограничить возможности Сил обороны.

Украинские защитники продолжают уничтожать технику и живую силу оккпантов

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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В результате вражеских обстрелов загорелся камыш и трава на открытой территории вблизи поселка городского типа Камышеваха.

В Гуляйполе в результате артиллерийской атаки горело складское здание на площади 150 кв.

В то же время Запорожская бригада территориальной обороны совместно с Силами обороны Запорожского края уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники россиян, а также более десятка вражеского личного состава.

Некоторым подразделениям бригады удалось продвинуться вперед и укрепиться на новых позициях.

Тэги: Запорожье
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