Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область
В Запорожской области враг продолжает атаковать позиции защитников Украины, время от времени проводит демонстративные действия, чтобы ограничить возможности Сил обороны.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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В результате вражеских обстрелов загорелся камыш и трава на открытой территории вблизи поселка городского типа Камышеваха.
В Гуляйполе в результате артиллерийской атаки горело складское здание на площади 150 кв.
В то же время Запорожская бригада территориальной обороны совместно с Силами обороны Запорожского края уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники россиян, а также более десятка вражеского личного состава.
Некоторым подразделениям бригады удалось продвинуться вперед и укрепиться на новых позициях.