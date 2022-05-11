Без референдума: оккупационная власть Херсонщины попросит Путина присоединить регион к России

Оккупационные власти Херсонской области намерены просить президента России Владимира Путина о включении региона в состав Российской Федерации.

Херсонскую область хотят насильно впихнуть в состав РФ



Как сообщило ТАСС, об этом сообщил так называемый “заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области” Кирилл Стремоусов.

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«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Будет просьба ввести Херсонскую область в состав Российской Федерации в качестве полноценного субъекта», – заявил Стремоусов.

Он уточнил, что в Херсонской области при этом не планируют проводить какого-либо референдума.

«Никаких ХНР создаваться на территории Херсонской области не будет. Никаких референдумов не будет, потому что на самом деле это уже не важно с учетом того, что референдум, который абсолютно законно провели в Республике Крым, не воспринят мировым сообществом. Мировое сообщество сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценного субъекта этого мирового сообщества», – добавил Стремоусов.

Как сообщали Власти, “вице-премьер Крыма” Мурадов заявил, что южные территории Украины, включающие оккупированную Херсонщину и приазовскую часть Запорожской области войдут в состав России, поскольку “всегда были русскими”.

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