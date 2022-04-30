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13:28 11 Мая 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Сотни машин, участки, дома: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Казака

ДБР обнаружило и арестовало новые имущества народных депутатов Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.

В дальнейшем ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами

Об этом сообщает ДБР.

По ходатайству ДБР районный суд Львова принял решение аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ.

Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен.

Всего было арестовано 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

В дальнейшем ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.

Как ранее сообщали Власти, ГБР провело обыски у родственников Медведчука и Козака.

Тэги: суд, медведчук, арест, имущество, казак, дбр
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