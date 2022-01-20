Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников
Злоумышленники продавали гражданским ценные бумаги якобы сверхприбыльных компаний, а деньги присваивали себе.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Мошенники на семи вебсайтах предлагали гражданам инвестировать деньги в якобы сверхдоходные проекты. Все заработанные деньги злоумышленники просто оставляли себе, а обманутые люди оставались ни с чем.
Общая сумма, на которую были обмануты вкладчики – более 20 миллионов гривен.
Организовал противоправную деятельность 38-летний киевлянин вместе с шестью подельниками.
Правоохранители провели 26 обысков по местам жительства фигурантов и в их офисах. По результатам были изъяты компьютерная техника, серверное оборудование, устройства для IP-телефонии.
За совершенное преступление фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.