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13:41 11 Мая 2022 Просмотров 402   КомментариевКомментарии

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

Злоумышленники продавали гражданским ценные бумаги якобы сверхприбыльных компаний, а деньги присваивали себе.

За совершенное преступление фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Мошенники на семи вебсайтах предлагали гражданам инвестировать деньги в якобы сверхдоходные проекты. Все заработанные деньги злоумышленники просто оставляли себе, а обманутые люди оставались ни с чем.

Общая сумма, на которую были обмануты вкладчики – более 20 миллионов гривен.

Организовал противоправную деятельность 38-летний киевлянин вместе с шестью подельниками.

Правоохранители провели 26 обысков по местам жительства фигурантов и в их офисах. По результатам были изъяты компьютерная техника, серверное оборудование, устройства для IP-телефонии.

Обыски в одном из офисов злоумышленников

За совершенное преступление фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Тэги: Киев, мошенничество, мошенники, киберполиция
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