Путин не планирует вводить военное положение в РФ — Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что президент России не собирается вводить военное положение в РФ на фоне спецоперации в Украине.

По словам Пескова, этого в планах нет



Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

На вопрос российских журналистов о том, собирается ли Владимир Путин вводить в России военное положения из-за проведения так называемой «специальной операции» в Украине, Песков ответил отрицательно.

«Нет, этого в планах нет», — сообщил Песков.

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