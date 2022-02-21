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13:50 11 Мая 2022 Просмотров 131   КомментариевКомментарии

Путин не планирует вводить военное положение в РФ — Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что президент России не собирается вводить военное положение в РФ на фоне спецоперации в Украине.

По словам Пескова, этого в планах нет

Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на Дмитрия Пескова.

На вопрос российских журналистов о том, собирается ли Владимир Путин вводить в России военное положения из-за проведения так называемой «специальной операции» в Украине, Песков ответил отрицательно.

«Нет, этого в планах нет», — сообщил Песков.

Тэги: Путин, рф, военное положение, песков
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