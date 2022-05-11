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13:53 11 Мая 2022 Просмотров 897   КомментариевКомментарии

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

Ситуация на фронте будет меняться по мере того, как Украина будет получать новое оружие от Запада, что позволит переходить в контрнаступления.

Андрусив пообещал шок для россиян от ВСУ

Об этом для 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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По его словам, ведется тщательная подготовка освобождения оккупированного Херсона, чтобы уменьшить количество жертв. При этом ведется подготовка и к другим активным действиям ВСУ.

«Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением» , – сказал Андрусив.

Он также добавил, что уже сейчас видны  результат поставки оружия. В частности, украинские военные проводят контрнаступления под Харьковом, что позволит отодвинуть россиян от Харькова и лишит их возможности обстреливать город из артиллерии.

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