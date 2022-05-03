Казахстан будет производить турецкие беспилотники

В Казахстане наладят производство ударных турецких беспилотников ANKA.

Соглашение предполагает производство в Казахстане ударных турецких беспилотников ANKA



Об этом сообщает турецкая аэрокосмическая компания TUSAŞ.

На днях в рамках визита казахстанской делегации в Анкару было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering – уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане.

Соглашение предполагает производство в Казахстане ударных турецких беспилотников ANKA.

Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране.

Таким образом, Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

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