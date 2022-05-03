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13:56 11 Мая 2022 348 Комментарии
Казахстан будет производить турецкие беспилотники
В Казахстане наладят производство ударных турецких беспилотников ANKA.
Соглашение предполагает производство в Казахстане ударных турецких беспилотников ANKA
Об этом сообщает турецкая аэрокосмическая компания TUSAŞ.
На днях в рамках визита казахстанской делегации в Анкару было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering – уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане.
Соглашение предполагает производство в Казахстане ударных турецких беспилотников ANKA.
Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране.
Таким образом, Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.
Тэги: Казахстан, беспилотники, бпла, туреция, ANKA
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