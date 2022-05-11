Рашисты партизанят в Дарницком районе Киева

В Киеве усилилось давление местных общин и властных структур на бизнесы, связанные с рашистами.

Об этом свидетельствуют сообщения в СМИ. В частности, стало известно о давлении киевского общества на развлекательные заведения, контролируемые московским бизнесом.

Об этом сообщает интернет-издаине «Открытая Украина«.

На днях речь шла о развлекательном заведении Forest cafe, открытом в парке «Партизанской Славы», которое из-за коррупции до сих пор остается оккупированным российским бизнесом.

Развлекательное заведение открыл ресторатор Дмитрий Федотенков, наблюдающий в украинской столице за ресторанами московского бренда Tarantino family. Медиа также связывают его с рядом рейдерских увлечений. Так же через свой кипрский оффшор здесь в Киеве продолжает обогащаться и его партнер Владимир Володарский, который ведет свой бизнес в России и оккупированном ею Крыму.

Заведение открылось на месте скандально известного ресторана «Колыба», который был рейдерски захвачен у предыдущих владельцев.

Тогда этот ресторан неоднократно горел, многие деревья погибли из-за масштабного бетонирования. Здесь постоянно происходили драки киевлян с титушками, потому что местные жители массово протестовали против произвола рейдеров. Киевские власти долго судились за эти дорогие земли ландшафтного парка, и вот в 2021 году состоялся демонтаж этого дерзкого самостроя в ландшафтном парке.

Но, оказалось, это не конец истории. Дельцы, несмотря на протесты киевлян и сплошное нарушение законодательства, именно на фоне кровавой войны с их Россией открыли это развлекательное заведение в ландшафтном парке столицы Украины. Деньги и сейчас не пахнут?

Источник: from-ua.com