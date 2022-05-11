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14:51 11 Мая 2022 Просмотров 2069   КомментариевКомментарии

В Буковеле прогремели взрывы: сообщают о ракетном ударе с Беларуси

В Буковеле Ивано-Франковской области прогремели взрывы, а перед этим в том направлении заметили летящую ракету.

По Закарпатью Россия ударила ракетами

Ряд Telegram-каналов сообщил сначала о якобы пролете ракеты из Беларуси в сторону Закарпатья.

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Также опубликовано фото следа ракеты в небе.

Чуть позже в соцсетях сообщили о двух взрывах в Буковеле. Предположительно говорят о работе системы ПВО.

Предположительно, след от ракеты выпущенной с территории Беларуси

Предположительно, след от ракеты выпущенной с территории Беларуси

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