11.05.2022 14:44
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14:51 11 Мая 2022 2069 Комментарии
В Буковеле прогремели взрывы: сообщают о ракетном ударе с Беларуси
В Буковеле Ивано-Франковской области прогремели взрывы, а перед этим в том направлении заметили летящую ракету.
По Закарпатью Россия ударила ракетами
Ряд Telegram-каналов сообщил сначала о якобы пролете ракеты из Беларуси в сторону Закарпатья.
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Также опубликовано фото следа ракеты в небе.
Чуть позже в соцсетях сообщили о двух взрывах в Буковеле. Предположительно говорят о работе системы ПВО.
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