В Буковеле прогремели взрывы: сообщают о ракетном ударе с Беларуси

В Буковеле Ивано-Франковской области прогремели взрывы, а перед этим в том направлении заметили летящую ракету.

По Закарпатью Россия ударила ракетами



Ряд Telegram-каналов сообщил сначала о якобы пролете ракеты из Беларуси в сторону Закарпатья.

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Также опубликовано фото следа ракеты в небе.

Чуть позже в соцсетях сообщили о двух взрывах в Буковеле. Предположительно говорят о работе системы ПВО.