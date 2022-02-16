Швеция и Великобритания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Аналогичная декларация будет подписана и с Финляндией сегодня позднее.

Подписанное соглашение предполагает значительное увеличение сотрудничества между странами в оборонной сфере



Об этом сообщает российское СМИ «РИА» со ссылкой на пресс-службу британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Борис Джонсон сегодня, 11 мая отправился с официальными визитами в Швецию и Финляндию.

«Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Сегодня после полудня он отправится в Финляндию, чтобы подписать аналогичную декларацию по безопасности с президентом Саули Ниинисте», — говорится в сообщении.

Подписанное соглашение предполагает значительное увеличение сотрудничества между странами в оборонной сфере по вопросам безопасности.

В частности речь идет об обмене развединформацией, совместных военных учений, а также усиления сотрудничества в переброске персонала и техники.

«Премьер-министр обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения», — говорится в сообщении.

Тэги: НАТО, Великобритания, Финляндия, швеция, сотрудничество, гарантии безопасности