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21:27 11 Мая 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Белгородский губернатор сообщает об обстрелах ВСУ

По его словам, есть частичное разрушение одного жилого дома.

По словам губернатора, есть частичное разрушение одного жилого дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывает об одном погибшем в результате обстрела приграничного села Солохи якобы со стороны Украины сегодня в среду, 11 мая.

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«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Остальные дома в селе не горят.

Позже сообщили, что число раненых в результате обстрела села в Белгородской области достигло шести человек.

Ранее Власти писали, как в российском Белгороде около полуночи местных жителей разбудили звуки взрывов.

Тэги: обстрел Белгородской области
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