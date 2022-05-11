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23:59 11 Мая 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

The Washington Post открывает новое бюро в Киеве

Этот важный шаг сигнализирует о долгосрочной преданности издания  в освещении войны России против Украины.

The Washington Post открывает бюро в Украине.

Американская ежедневная газета The Washington Post открывает бюро в Украине.  Об этом сообщает  WP.

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Новое бюро в Киеве возглавит Изабель Хуршудян. Главным корреспондентом украинского бюро станет Макс Берак. Этот важный шаг сигнализирует о долгосрочной преданности издания  в освещении войны России против Украины, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года.

«Многие месяцы газета «Пост» посвящала значительные ресурсы для освещения растущей напряженности на российской границе Украины и, в конечном счете, дальнейшего российского вторжения» – сказал редактор иностранных дел Дуглас Джель. «Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру».

Ранее Власти писали, что Путин готовит затяжную войну в в Украине.

Тэги: The Washington Post в Киеве
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