Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

Ночью в небе над Белгородом местные жители видели вспышки и слышали громкие взрывы.

Ночное небо Белгорода украсили яркие вспышки



О новых “хлопках” сообщили в местных Telegram-каналах после полуночи. Там же выкладывали видео ярких вспышек в ночном небе и громких взрывов.

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Авторы сообщений предположили, что работает система ПВО.

Подробностей и официальных комментариев пока нет.

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Как сообщали Власти, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об одном погибшем в результате обстрела приграничного села Солохи якобы со стороны Украины в среду, 11 мая.

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