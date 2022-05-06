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07:30 12 Мая 2022 1081 Комментарии
В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео
Поздно вечером в среду, 11 мая, в Киеве произошел пожар в кинотеатре “Тампере”, который находится в Соломенском районе.
Причина пожара пока не установлена
Об этом сообщил ряд Telegram-каналов после полуночи. Причины возгорания неизвестны.
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Судя по кадрам выложенного видео, пламя охватило все здание.
Ближе к двум часам ночи пожар погасили.
Информации о погибших или пострадавших в данный момент нет.
Тэги: Киев, пожар
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