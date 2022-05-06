НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:30 12 Мая 2022 Просмотров 1081   КомментариевКомментарии

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

Поздно вечером в среду, 11 мая, в Киеве произошел пожар в кинотеатре “Тампере”, который находится в Соломенском районе.

Причина пожара пока не установлена

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов после полуночи. Причины возгорания неизвестны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Судя по кадрам выложенного видео, пламя охватило все здание.

Ближе к двум часам ночи пожар погасили.

Информации о погибших или пострадавших в данный момент нет.

О пожаре сообщили около полуночи

О пожаре сообщили около полуночи

Пожарные погасили огонь к 02:00

Пожарные погасили огонь к 02:00

Тэги: Киев, пожар
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.05.2022 08:07
В Киеве масштабный пожар на Чапаевке. Видео
ТОР
14.02.2022 06:23
В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: пожар потушили только под утро
ТОР
09.02.2022 08:33
В Киеве на Оболони горела квартира в многоэтажке: погиб человек
blog comments powered by Disqus
В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

15:48 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина

Скованный и одутловатый: о здоровье Путина снова заговорили после парада Победы

10:02 Мир