Российская авиация ночью нанесла удары по Новгород-Северскому на Черниговщине: есть погибшие. Фото

Российские оккупанты ночью 12 мая нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому Черниговской области, есть погибшие и раненые.

Пострадали школы, админздания и частные дома



Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые», — заявил он.

Сейчас на местах ударов работают медики и спасатели.

Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

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