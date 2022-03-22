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07:39 12 Мая 2022 Просмотров 198   КомментариевКомментарии

Российская авиация ночью нанесла удары по Новгород-Северскому на Черниговщине: есть погибшие. Фото

Российские оккупанты ночью 12 мая нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому Черниговской области, есть погибшие и раненые.

Пострадали школы, админздания и частные дома

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые», — заявил он.

Сейчас на местах ударов  работают медики и спасатели.

Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

В результате авиаударов пострадали не только дома, но и автотранспорт

В результате авиаударов пострадали не только дома, но и автотранспорт

Россия снова ударила по "стратегическим" школам

Россия снова ударила по "стратегическим" школам

На места разрушений сразу выехали спасатели

На места разрушений сразу выехали спасатели

Тэги: Чернигов
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