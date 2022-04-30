Россия развернула масштабное наступление по всем направлениям на Донбассе

Россия проводит активное наступление в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Генштаб сообщил об активных наступательных действиях россиян на Донбассе



Об очередной активности вражеских сил сообщил 12 мая в утренней сводке Генштаб ВСУ.

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На Славянском направлении противник ввел новую батальонную тактическую группу с целью наступления на Барвенково и собственно Славянск. Туда же переместили около 300 единиц военной техники.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и дальнейшего наступления.

По направлению на Северск противник ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

Противник наступает на Северодонецк со стороны Кудряшовки «имеет частичный успех».

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска и Камышевахи.

Под Авдеевкой противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка.

Тэги: Донбасс, Генштаб ВСУ