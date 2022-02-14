Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами

Всю прошедшую ночь российские войска вели обстрелы вдоль всей линии разграничения в Криворожском направлении.

Утром россияне обстреляли из Ураганов Зеленодольск



Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, враг использовал запрещенные международными конвенциями фосфорные и кассетные боеприпасы.

Кроме того, около 07:00 утра из систем РСЗО был обстрелян город Зеленодольск.

Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Масштабы разрушений пока уточняются.

Также Вилкул подчеркнул, что на утро 12 мая ситуация остается полностью контролируемой.

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате обстрела Зеленоградской общины уничтожен объект энергетической инфраструктуры.

Как сообщали Власти, российские оккупанты ночью 12 мая нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому Черниговской области, есть погибшие и раненые.

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