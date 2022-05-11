США ввели два запрета на предоставление разведданных Украине: какие и почему

США ограничили обмен определенными разведданными с Украиной, чтобы не спровоцировать Россию и не вызвать угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

США предоставляют Украине разведданные в реальном времени



Об этом сообщило издание The Washington Post. Информация о местоположении и передвижениях российских войск поступает в Украину в режиме реального времени, она включает в себя спутниковые снимки и отчеты, полученные от осведомленных источников.

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В то же время Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией, и помощь, которую они предоставляют, предназначена для защиты Украины от незаконного вторжения, подчеркнули чиновники Байдена.

Администрация Белого дома разработала руководство по обмену разведданными, которые откалиброваны так, чтобы избежать усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой.

По словам чиновников, руководство наложило два широких запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

Во-первых, Соединенные Штаты не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине убить высших российских лидеров, таких как самые высокопоставленные военные офицеры или министры. Речь идет, например, о начальнике Генерального штаба Вооруженных сил Валерии Герасимове и министре обороны Сергее Шойгу.

Этот запрет не распространяется на российских военных офицеров, включая генералов, некоторые из которых уже погибли на поле боя.

Вторая категория запрещенного обмена разведданными — это любая информация, которая поможет Украине атаковать российские цели за пределами границ Украины.

Это правило отчасти предназначено для того, чтобы удержать Соединенные Штаты от участия в нападениях, которые Украина может начать внутри России. Эти опасения привели к тому, что администрация приостановила реализацию планов по поставке истребителей, которые Украине должна была передать Польша. Они могут быть использованы для нанесения ударов по российской земле.

При этом подчеркивается, что официальные лица США не отговаривают Украину от проведения подобных операций самостоятельно.

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