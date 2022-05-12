НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:41 12 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі

Букмекерська компанія PariMatch продовжує відкрито працювати в Білорусі та Росії. Про це повідомляє UA Report.

Автори матеріалу показали відео зі столиці Білорусі, де банери букмекера майорять на найдорожчих майданчиках Мінська.

Також PariMatch спонсорує спортивні клуби у Республіці Білорусь, з території якої запускають ракети, повідомляють в матеріалі.

«Є така компанія PariMatch, яка де-факто працює в Білорусі та воює проти нас. Працює досі в Україні», – каже у коментарі політолог Тарас Загородній.

Ведуча телемарафону коментуючи слова фахівця додала: «Саме ця компанія про яку ви говорите -  недавно отримала ліцензію під час війни…»

У Росії, як повідомляє UA Report, компанія фіктивно відкликала франшизу. Хоча насправді тільки змінила назву та продовжує заробляти там кошти, сплачувати податки з яких потім армія окупантів створює ракети для вбивств українців.

Факти про продовження роботи в Росії журналісти наводять у матеріалі. Зокрема – зміна назви баскетбольного клубу посеред сезону з Парма-ПаріМатч у Парма-ПаріБет.

«К сожалению, на российском рынке до сих пор существуют некоторые украинские компании и в ликеро-водочном бизнесе. И в ритейле наши присутствуют. И даже в игровом бизнесе. Украинский PariMatch пере брендировался и остается в России. А в Беларуси даже под своим брендом до сих пор работает. И тут украинской власти стоило бы несколько включиться, чтобы мы были полностью последовательны. Чтобы по крайней мере украинский бизнес сегодня не чувствовал себя комфортно, продолжая функционировать в России, платя там налоги«, – коментує у телемарафоні ситуацію політолог Олег Саакян.

Автори закликають українську владу та регулятора азартного ринку реагувати на факти торгівлі в країні агресорі. А українців бойкотувати роботу компаній, які намагаються усидіти на двох (а іноді трьох) стільцях.

Loading...

Новости по теме

ТОР
12.05.2022 08:49
США ввели два запрета на предоставление разведданных Украине: какие и почему
ТОР
12.05.2022 08:05
Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами
ТОР
12.05.2022 07:52
Россия развернула масштабное наступление по всем направлениям на Донбассе
blog comments powered by Disqus
В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир

В США обсуждают, как Путин может “выйти из игры”

15:48 Мир

Киев в дыму: Кличко попросил горожан не выходить на улицы

12:59 Украина