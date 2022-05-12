В Хабаровском крае РФ взорвался пороховой склад
В Хабаровском крае России прогремел взрыв на пороховом складе одной из воинских частей.
Об этом сообщило ТАСС. Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края.
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Есть погибший и раненые.
«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», – сказал собеседник агентства.
Другой источник в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. «На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит», – сказал собеседник агентства.
По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.
Поселок Тейсин расположен в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан. В поселке находится одноименная железнодорожная станция и расположена воинская часть.
Как сообщило РИА Новости, причиной взрыва на пороховом складе, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.