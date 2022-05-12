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09:44 12 Мая 2022 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

В Хабаровском крае РФ взорвался пороховой склад

В Хабаровском крае России прогремел взрыв на пороховом складе одной из воинских частей.

Об этом сообщило ТАСС. Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края.

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Есть погибший и раненые.

«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в больницу», – сказал собеседник агентства.

Другой источник в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. «На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит», – сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

Поселок Тейсин расположен в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан. В поселке находится одноименная железнодорожная станция и расположена воинская часть.

Как сообщило РИА Новости, причиной взрыва на пороховом складе, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.

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