Путин начал грандиозные чистки в военном руководстве, Герасимов отстранен, – Арестович

Президент России Владимир Путин из-за недовольства результатами “военной операции” в Украине начал массовые чистки в высшем руководстве своей армии.

Путин массово меняет армейское руководство



Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала «Фейгин Live«. Кадровые катаклизмы происходят в российском Генштабе с самого верха.

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«У нас грандиозные перемены… В России смещают руководство Генштаба. Чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, де-юре еще занимает должность. Сейчас решается, давать ему время на исправление или нет. Это все нуждается в проверке, могут оставить, могут дать еще шанс», – сказал Арестович.

Также, по его словам, смещен командующий 1-й танковой армии, элитного российского соединения, «на которое была сделана основная ставка». На командующего заведено уголовное дело, «переквалификация возможна по статье о госизмене».

Также Арестович добавил, что заменили заместителя начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, «который отвечал за планирование и боевое применение».

Кроме того, по информации Арестовича, лишился своей должности командующий центральным военным округом.

Тэги: Россия, Владимир Путин