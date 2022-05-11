Финляндия идет в НАТО: опубликовано заявление президента и премьера

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.

Руководство Финляндии приняло решение о вступлении страны в НАТО



Об этом они сделали совместное заявление, которое опубликовано на сайте президента Финляндии.

Ниинисте и Марин высказали мнение что Финляндии стоит незамедлительно подать заявку на членство в альянс. Отмечено, что все необходимые для этого шаги будут предприняты в течение следующих нескольких дней.

Также топ-политики напомнили, что весной прошла важная дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО, чтобы сформировалась внутренняя позиции как в парламенте, так и в обществе в целом.

«Потребовалось время для тесных международных контактов как с НАТО, так и со странами-членами, а также со Швецией. Мы хотели дать обсуждению необходимое пространство» – сказано в заявлении.

«Теперь, когда приближается время принятия решений, мы также выражаем нашу общую позицию в отношении депутатских групп и партий. Членство в НАТО усилило бы безопасность Финляндии. Как член НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО», – подчеркнули президент и премьер-министр Финляндии.

Они также выразили надежду, что шаги, которые еще нужны для достижения этого решения, будут предприняты в ближайшие дни.

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