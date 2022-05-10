Второй мировой можно было избежать: у Зеленского упрекнули Запад в нерешительности

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал лидеров Западных стран действовать более решительно и ввести эмбарго на российскую нефть.

Подоляк напомнил Европе о трусливости лидеров стран в 1938 году



Свой призыв он опубликовал в Twitter.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Если бы лидеры действовали решительно в 1938 году, Европа могла бы избежать Второй мировой войны. Но политики действовали трусливо и заигрывали с агрессором. Результат – миллион трагедий. История не простит нам, если мы снова совершим ту же ошибку. Европа должны немедленно ввести эмбарго на российскую нефть», – написал он.

Напомним, Венгрия заявила, что не может поддержать новый пакет санкций Европейского союза, который включает эмбарго на импорт нефти, в его нынешнем виде.

Тэги: Михаил Подоляк, эмбарго на нефть