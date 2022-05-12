ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

Украинские военные нанесли предположительно ракетный удар по скоплению российской военной техники в городе Пологи Запорожской области.

ВСУ нанесли удар по оккупантам под Запорожьем



Об этом Властям сообщили местные жители.

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По их словам, удар был очень мощным, после чего, очевидно, последовала детонация боекомплектов.

Гражданские пережидают «фейерверк» в подвалах примерно с полудня.

Официально информацию пока не подтвердили, ждем подробностей.

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