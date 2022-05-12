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17:50 12 Мая 2022 Просмотров 272   КомментариевКомментарии

ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

Под Белогоровкой в Луганской области украинские военные разбили целую батальонно-тактическую группу российских войск.

Под Белогоровкой оккупанты несут существенные потери

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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По его словам, предварительно сильно пострадал состав 74 омсбр. Из 70 единиц техники враги потеряли более 50-ти.

Напомним, Белогоровку называют форпостом Луганской области и второй Чернобаевкой. Именно там российские военные несколько раз пытались навести понтонные переправы через Северский Донец и были жестоко разбиты.

Как сообщали Власти, уже несколько дней российские войска пытаются форсировать реку Северский Донец для для развития наступления на Северск и Лисичанск, но пока безуспешно.

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