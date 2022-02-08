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Главная » Украина » Общество
18:56 12 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мост через реку Ирпень откроют 29 мая – ОП

Ремонтные работы по восстановлению моста через реку Ирпень на въезде в Киев идут по графику.

Заместитель руководителя ОП добавил, что все работы выполняются по графику

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном телеграмм-канале.

29 мая на въезде в Киев возле села Стоянка будет открыто движение по мосту через реку Ирпень, который был разрушен во время активных боевых действий под Киевом.

«Сегодня, по поручению президента Украины, вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой проинспектировали ход восстановительных работ разрушенного моста через г. Ирпень в Стоянке, который был взорван 25 февраля, чтобы предотвратить наступления. По состоянию на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, обустроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты» , – сообщает Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП добавил, что все работы выполняются по графику.

Тэги: Киев, Восстановление, мост, ирпень
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