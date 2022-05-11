Россия превратила мелитопольский аэродром в свою авиабазу: опубликованы спутниковые снимки

Российские военные продолжают использовать захваченный украинский военный аэродром в оккупированном Мелитополе в качестве своей авиабазы.

Бывшую украинску авиабазу россияне используют для своей военной авиации



Соответствующие спутниковые снимки BlackSky опубликовало CNN.

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На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно не менее семи самолетов. В то же время на снимке от 7 мая в 6:02 виден только один самолет.

Использование авиабазы русскими имеет важное значение, учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсон, Мариуполь и частями поддерживаемого Россией сепаратистами Донбасса.

Хотя авиабаза находится в глубине оккупированной Россией территории, это не означает, что находящиеся там самолеты в безопасности.

Издание напомнило об успешных атаках украинскими военными аэропорта под Херсоном.

В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени отказаться от аэропорта в качестве базы для своих самолетов.

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