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Главная » Украина » Общество
07:49 13 Мая 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Россия превратила мелитопольский аэродром в свою авиабазу: опубликованы спутниковые снимки

Российские военные продолжают использовать захваченный украинский военный аэродром в оккупированном Мелитополе в качестве своей авиабазы.

Бывшую украинску авиабазу россияне используют для своей военной авиации

Соответствующие спутниковые снимки BlackSky опубликовало CNN.

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На спутниковом снимке, сделанном 12 мая в 15:58, на авиабазе видно не менее семи самолетов. В то же время на снимке от 7 мая в 6:02 виден только один самолет.

Использование авиабазы русскими имеет важное значение, учитывая ее стратегическое расположение между оккупированными городами Херсон, Мариуполь и частями поддерживаемого Россией сепаратистами Донбасса.

На снимке видно семь российских самолетов

На снимке видно семь российских самолетов

Хотя авиабаза находится в глубине оккупированной Россией территории, это не означает, что находящиеся там самолеты в безопасности.

Издание напомнило об успешных атаках украинскими военными аэропорта под Херсоном.

В результате этого успешного украинского военного удара российским военным пришлось в значительной степени отказаться от аэропорта в качестве базы для своих самолетов.

Тэги: мелитополь
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