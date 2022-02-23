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Главная » Мир » Политика
08:02 13 Мая 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Россия изменила позиция о членстве Украины в ЕС: почему теперь она против

Позиция России по поводу возможного вступления Украины в Европейский Союз изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

Полянский пояснил, почему изменилась позиция России по поводу ЕС

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, на момент переговоров украинских и российских представителей в Стамбуле в конце марта, Россия не очень беспокоилась по поводу Евросоюза.

“Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя», – пояснил Полянский

Кроме того, он добавил, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, и что в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

Также заместитель постпреда РФ подчеркнул, что не видит на данном этапе дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг войны в Украине.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», – сказал он.

Тэги: Россия, ес, Европейский союз
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