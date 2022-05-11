Оккупанты обстреляли колонну беженцев на Херсонщине: есть раненые

Вечером 12 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии колонну беженцев из Херсонской области, есть пострадавшие.

От разрывов снарядов несколько человек получили осколочные ранения



Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, россияне обстреляли мирную колонну беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава.

“Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники”, – рассказал Вилкул.

Он также добавил, что в 16.00 по колонне, которая находилась уже на подконтрольной Украине территории в районе Белой Криницы, российские войска нанесли удар.

“От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011-го года рождения. Вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога”, – рассказал Вилкул.

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