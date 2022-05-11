НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
08:29 13 Мая 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Оккупанты обстреляли колонну беженцев на Херсонщине: есть раненые

Вечером 12 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии колонну беженцев из Херсонской области, есть пострадавшие.

От разрывов снарядов несколько человек получили осколочные ранения

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, россияне обстреляли мирную колонну беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава.

“Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники”, – рассказал Вилкул.

Он также добавил, что в 16.00 по колонне, которая находилась уже на подконтрольной Украине территории в районе Белой Криницы, российские войска нанесли удар.

“От разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011-го года рождения. Вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога”, – рассказал Вилкул.

Тэги: херсон, беженцы
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.05.2022 14:28
В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского
ТОР
11.05.2022 13:10
Без референдума: оккупационная власть Херсонщины попросит Путина присоединить регион к России
ТОР
11.05.2022 07:19
В России рассказали о планах на Херсонщину и Приазовье
blog comments powered by Disqus
Россия подорвала на Харьковщине три стратегических моста, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Фото

10:01 Украина

ВСУ под Белогоровкой на Луганщине разбили целую БТГр оккупантов

17:50 Украина

ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

Всю ночь россияне рвались к Кривому Рогу: били фосфорными и кассетными боеприпасами

08:05 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина