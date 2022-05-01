В Приднестровье заявили о попытке сжечь нефтебазу и военкомат
МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило, что в ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат.
Об этом сообщило российское агентство «Интерфакс».
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По данным МВД, около 4 часов утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль с иностранными номерами, из него вышел мужчина, бросил зажигательную смесь и убежал. Загорелась трава, но ее быстро потушили.
«Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной», — сообщили в МВД.
Там также добавили, что никто не пострадал, зато объявлен план “Перехват” – злоумышленников ищут.