Россия подорвала на Харьковщине три стратегических моста, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Фото

Во время отступления под натиском контрнаступления ВСУ российские войска в Харьковской области подорвали три моста, жизненно важные для продолжения украинского наступления.

Россия подрывает за собой украинские мосты



Спутниковые снимки BlackSky и Европейского космического агентства опубликовала CNN.

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На снимках, сделанных 12 мая, видны рухнувшие участки мостов, пересекающих реку Северский Донец возле сел Рубежное и Старый Салтов, которые находятся примерно в 15 силометрах к югу от российской границы.

Село Рубежное, имеющее такое же название, как и стратегически важный город в Луганской области, находится недалеко от Старого Салтова.

Населенные пункты были недавно освобождены украинскими войсками.

На другом спутниковом снимке, сделанном 8 мая Европейским космическим агентством, видно, что мост через Печенегскую ГЭС также был взорван.

Есть только два меньших моста на севере, в пока оккупированных Россией селах Огурцово и Бугроватка, которые пересекают реку. Их текущий статус неизвестен, так как облака закрыли их на последних снимках.

По мнению издания, подрыв мостов может значительно снизить импульс украинского наступления, которое стремиться разорвать основные российские линии снабжения, которые находятся к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области.

Они жизненно важны для продвижения российских военных вблизи города Изюм и в Луганской области, находятся к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области.